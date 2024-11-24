Нюансы использования хайлайтера для разных типов кожи

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Хайлайтер — это косметическое средство, которое позволяет подчеркнуть определённые участки лица, придавая им сияющий и свежий вид. Однако, несмотря на универсальность этого продукта, существуют нюансы его использования, зависящие от типа кожи. В этой статье мы рассмотрим особенности применения хайлайтера для сухой, жирной, комбинированной и нормальной кожи.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Сухая кожа

Сухая кожа нуждается в дополнительном увлажнении и питании, поэтому при выборе хайлайтера следует обратить внимание на кремовые текстуры. Кремовый хайлайтер обеспечит мягкое и естественное сияние, не подчеркнёт шелушения и морщинки. Рекомендуется наносить его на скулы, под бровями и на верхнюю губу. Избегайте нанесения на область вокруг глаз, чтобы не акцентировать внимание на мелких складочках.

Жирная кожа

Жирная кожа склонна к появлению блеска, поэтому важно выбирать хайлайтеры с матовым финишем или минимальным количеством шиммера. Порошковые текстуры подойдут лучше всего, поскольку они дольше держатся и не подчёркивают жирный блеск. Наносить хайлайтер следует осторожно, избегая области Т-зоны (лоб, нос, подбородок), чтобы не усилить эффект жирности. Лучше всего использовать его на верхней части скул и под бровями.

Комбинированная кожа

Комбинированная кожа сочетает в себе черты сухой и жирной кожи, поэтому необходимо учитывать оба этих аспекта при выборе и применении хайлайтера. Для Т-зоны предпочтительны порошковые текстуры, а для остальных участков лица — кремовые. Нанесите хайлайтер на скулы и под брови, избегая чрезмерного количества продукта в центральной части лица.

Нормальная кожа

Обладательницам нормальной кожи повезло больше всех, ведь они могут экспериментировать с различными текстурами и оттенками хайлайтеров. Жидкие, кремовые и порошковые формулы одинаково хорошо работают на таком типе кожи. Хайлайтер можно наносить на скулы, лоб, переносицу, под брови и на верхушку губ для создания свежего и сияющего образа.

Завершить макияж можно финишинг-спреем, который зафиксирует макияж и придаст ему естественное сияние.

Хайлайтер — это мощный инструмент в арсенале любого визажиста, позволяющий подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Главное — правильно подобрать текстуру и оттенок, учитывая особенности своего типа кожи.

Уточнения

Хайла́йтер (англ highlighter, от to highlight — «подчёркивать», «выделять») — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков.

