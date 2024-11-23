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Сделайте свой макияж идеальным! В этом вам поможет бронзатор

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Прежде всего, вам стоит помнить, что бронзаторы предназначены исключительно для того, чтобы добавить тепла вашей коже. Вы не можете использовать бронзатор для создания теней, потому что большинство бронзаторов имеют слишком тёплый оттенок. Бронзаторы улучшают участки лица, на которые падает свет, почти так же, как это делает хайлайтер, но вместо того, чтобы добавить сияния, они добавляют слой богатого, солнечного тепла.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Если вы только начинаете пользоваться таким продуктом, то вам следует избегать традиционных кремовых формул, поскольку они, как правило, более пигментированы. Вместо этого выбирайте жидкие или гелевые кремы, потому что их легко растушевать. Можно использовать пудровый бронзатор, если ваша кожа жирная.

Для нанесения бронзатора лучше всего рисовать пигмент пальцами. Когда вы разогреваете текстуру в руках, её еще легче растушевать. Начните с очень небольшого количества, а затем посмотрите, как оно сочетается с вашим общим образом. Начните нанесение со лба. Затем двигайтесь вниз по лицу, нанося пигмент прямо на верхнюю часть скул. Можно наносить бронзатор на верхнюю часть носа для дополнительного тепла.

 

Уточнения

Автозагар (англ. self tanning), средства для загара (англ. tanning products), бронзаторы (англ. bronzers), моментальный загар — искусственный загар, приобретаемый кожей за счёт перекрашивания верхнего слоя кожи, при этом не требуется воздействие солнечных лучей.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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