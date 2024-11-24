Жирная кожа головы и сухие волосы: как справиться с этой комбинацией, чтобы волосы подчеркивали ваш цветущий вид

Как ухаживать за жирной кожей головы и сухими волосами

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сочетание жирной кожи головы и сухих волос — это распространенная проблема, которая вызывает много неудобств. Правильный уход за такими волосами требует внимания как к корням, так и к длине. Основное правило — подобрать шампунь для жирной кожи головы, который эффективно регулирует выработку себума. Важно не забывать о тщательном очищении, нанося шампунь дважды или трижды.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с хвостом

Для глубокого очищения раз в неделю можно использовать себорегулирующий скраб, который также улучшает кровообращение и способствует росту волос. Чтобы кончики волос оставались увлажненными, их следует обрабатывать масками и несмываемыми средствами. Для укладки подойдут методы, увеличивающие объем, такие как прикорневой начес или использование сухих шампуней.

Не забывайте о термозащите, чтобы не пересушить сухие волосы при укладке.

Такой комплексный подход поможет поддерживать волосы в хорошем состоянии, не жертвуя их здоровьем.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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