Азиатская косметика не всегда подходит россиянкам: рассказываем об опасностях, которые таятся в излишнем усердии

Почему избыточное увлажнение и очищение нарушают защиту кожи

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Переухоженная кожа — это состояние, которое возникает из-за чрезмерного использования средств ухода и различных процедур. Этот феномен стал актуальным в XXI веке, когда женщины начали больше внимания уделять многоступенчатым системам ухода, таким как корейская, а также стали активно применять высококонцентрированные средства и антивозрастную косметику в раннем возрасте.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина среднего роста практикует лицевую йогу

Особенно опасен избыточный уход для европейской кожи, которая не всегда адаптируется к агрессивным продуктам, предназначенным для азиатского типа кожи. Результатом становится нарушенный баланс кожных процессов: кожа становится тусклой, сухой, воспаленной и склонной к шелушению.

Чрезмерное увлажнение и очищение нарушают защитную функцию кожи, что ведет к раздражениям, высыпаниям и избыточному жирному блеску. Поэтому важно соблюдать баланс в уходе за кожей и не стремиться к немедленным результатам, подражая идеалам, показанным в социальных сетях.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.