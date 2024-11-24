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От черных точек на коже можно избавиться навсегда, если следовать этим простым рекомендациям

Почему появляются черные точки и как их лечить
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Закупоренные поры, известные как открытые комедоны (черные точки), являются распространенной проблемой, особенно для людей с жирной или комбинированной кожей. Причины их появления могут быть разными:

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало
  • активная работа сальных желез,
  • неправильный выбор косметики,
  • нарушенный уход
  • или гормональные сбои.

Особенно важно учитывать комедогенные компоненты в средствах ухода.

Для эффективного лечения необходимо тщательно очищать кожу, избегать агрессивных процедур и придерживаться сбалансированного питания.

Важно помнить, что самостоятельное лечение может усугубить ситуацию, и в идеале нужно обратиться к специалисту, который подберет индивидуальное лечение и возможные процедуры, такие как механическая чистка, ультразвуковая чистка или энзимный пилинг.

Для профилактики важно следить за питанием, заниматься физической активностью и проводить регулярные очищающие процедуры.

Уточнения

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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