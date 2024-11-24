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Усиленному сжиганию жира не всегда и не всем помогает бег: рассказываем о простых правилах жиросжигания

Как правильно тренироваться для жиросжигания
1:23
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Кардио-тренировки, такие как бег и ходьба, являются популярными методами для сжигания жира, но важно понимать, что жир сжигается не от вида активности, а от интенсивности тренировки.

Девушка в спортивной одежде
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в спортивной одежде

При выполнении упражнений низкой интенсивности, например, ходьбы, жир начинает использоваться как источник энергии только спустя 30-40 минут. Для достижения оптимальной интенсивности важно отслеживать пульс, используя формулу Карвонена, и находиться в так называемой зоне жиросжигания, поддерживая пульс на определенном уровне.

Если вы хотите повысить интенсивность тренировки, можно чередовать бег и ходьбу. Чередование этих упражнений помогает оставаться в целевой пульсовой зоне, при этом не выходя за ее пределы.

Для более подготовленных людей интервалы бега могут становиться длиннее, а пульс при этом остается в безопасной зоне. Однако для эффективного жиросжигания продолжительность тренировки должна быть не менее 30 минут, а лучше — около часа.

Важно учитывать, что бег, несмотря на его эффективность, не подходит для всех, особенно для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В таких случаях предпочтительнее выбрать более щадящие виды кардио, такие как плавание или велотренажер.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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