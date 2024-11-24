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Волосы не будут врастать, а кожа вокруг них воспаляться, если соблюдать эти простые и очевидные правила

Как предотвратить врастание волос и воспаления
1:06
Моя семья » Красота и стиль

Проблемы с вросшими волосами, воспалениями и комедонами часто возникают после депиляции, особенно в таких зонах, как ноги, бикини и подмышки. Эти проблемы могут привести к неприятным воспалениям, покраснению и даже образованию пигментации.

уход за кожей
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уход за кожей

Причины врастаний часто кроются в неправильном уходе за кожей, а также в её сухости и утолщении, которое мешает волосам пробиться наружу. Чтобы предотвратить врастание и воспаления, важно увлажнять кожу, использовать правильную косметику и избегать агрессивных домашних процедур.

Также рекомендуется регулярное отшелушивание, использование ферментных пилингов и увлажняющих кремов. Важно помнить, что самостоятельное удаление комедонов и воспалений может привести к травмированию кожи, поэтому такие процедуры лучше проводить у специалистов.

В уходе за деликатными зонами кожи нужно использовать щадящие и эффективно действующие средства, которые нормализуют работу сальных желез и уменьшают воспаление.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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