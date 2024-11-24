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Волосам будет не страшна зимняя стужа, если соблюдать эти простые 4 правила

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы требуют особого внимания, так как низкие температуры, сухой воздух и отопление могут серьезно повлиять на их здоровье.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM
Девушка с волнистыми волосами

Главная проблема — потеря влаги, что приводит к сухости, ломкости и тусклости волос. Чтобы минимизировать повреждения, рекомендуется соблюдать несколько простых правил:

  1. использовать мягкие шампуни с щадящими ПАВами,
  2. применять термозащиту,
  3. носить головные уборы
  4. и избегать агрессивных воздействий.

Важной частью зимнего ухода является увлажнение, питание и восстановление волос.

Основные активные компоненты для зимнего ухода включают пантенол, протеины (пшеничный, рисовый, соевый), а также эластин, коллаген и кератин, которые защищают волосы от воздействия холода и помогают удерживать влагу. Важно также регулярно проводить отшелушивание кожи головы с помощью пилинг-шампуней для поддержания её здоровья.

Если следовать этим рекомендациям, можно сохранить волосы увлажненными и здоровыми даже в самые холодные месяцы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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