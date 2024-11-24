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Что влияет на частоту походов женщин к косметологам: на что стоит обратить внимание в разном возрасте

Как часто нужно посещать косметолога для идеальной кожи
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Моя семья » Красота и стиль

Забота о коже требует регулярного ухода и посещения косметолога, даже если внешне кожа кажется здоровой.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Косметолог не только помогает решать конкретные проблемы, такие как акне, пигментация или потеря упругости, но и проводит профилактические процедуры, поддерживающие свежесть и молодость кожи. Регулярность визитов зависит от возраста, типа кожи и желаемого результата.

Для каждого возраста существуют свои рекомендации: начиная с 20 лет легкие увлажняющие и очищающие процедуры, в 30-35 лет более интенсивный уход, включая мезотерапию, пилинги и контурную пластику.

В возрасте 40 лет важно укрепление и восстановление кожи, включая нитевой лифтинг и ботокс.

Частота визитов зависит от индивидуальных показателей и потребностей кожи, а также от накопительного эффекта от процедур.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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