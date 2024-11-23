Ночной уход за кожей надо проводить до 23.00 каждый вечер и не позже, - рассказываем, почему

Забота о коже ночью — важная часть поддержания её молодости и красоты. Во время сна кожа активно восстанавливается, особенно в период с 11 до 12 часов ночи, когда происходят процессы деления клеток. Для этого она нуждается в увлажнении и питании.
Ночной уход должен быть направлен на питание кожи, особенно после 30 лет, когда её способности к регенерации ослабевают. Ночной крем должен быть подобран с учётом типа кожи и её потребностей, избегая при этом слишком жирных или комедогенных составов.
Кроме того, важно использовать кремы с активными компонентами, которые решают конкретные проблемы, такие как повышение упругости, уменьшение морщин и улучшение тургора кожи. Наносить крем нужно в умеренном количестве, равномерно, следуя массажным линиям, чтобы максимально активировать его компоненты.
И не забывайте, что качественный уход начинается с правильного очищения и тонизирования.
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
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