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Ночной уход за кожей надо проводить до 23.00 каждый вечер и не позже, - рассказываем, почему

Почему ночной уход за кожей важен для вашей красоты
1:06
Моя семья » Красота и стиль

Забота о коже ночью — важная часть поддержания её молодости и красоты. Во время сна кожа активно восстанавливается, особенно в период с 11 до 12 часов ночи, когда происходят процессы деления клеток. Для этого она нуждается в увлажнении и питании.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Ночной уход должен быть направлен на питание кожи, особенно после 30 лет, когда её способности к регенерации ослабевают. Ночной крем должен быть подобран с учётом типа кожи и её потребностей, избегая при этом слишком жирных или комедогенных составов.

Кроме того, важно использовать кремы с активными компонентами, которые решают конкретные проблемы, такие как повышение упругости, уменьшение морщин и улучшение тургора кожи. Наносить крем нужно в умеренном количестве, равномерно, следуя массажным линиям, чтобы максимально активировать его компоненты.

И не забывайте, что качественный уход начинается с правильного очищения и тонизирования.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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