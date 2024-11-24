Без диет и отказа от любимых блюд: самые простые секреты похудения, которые знали наши бабушки

Пять советов, которые изменят ваше тело

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Процесс похудения не обязательно требует строгих диет и отказа от любимых блюд. Модель и блогер Юлия Васильева делится пятью основными правилами питания, которые помогут достичь желаемых результатов без лишних страданий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

Во-первых, необходимо следить за качеством сна, поскольку его дефицит повышает уровень гормона голода — грелина, что способствует перееданию. Важно также включать в рацион жирную рыбу, богатую омега-3 кислотами, которые поддерживают здоровье мозга и глаз.

Вред от излишнего потребления сахара давно доказан, поэтому его следует свести к минимуму.

Кроме того, регулярное питье теплой воды способствует улучшению обмена веществ и помогает организму восстановиться. Последним важным советом является отказ от перекусов и дробного питания — лучше питаться три раза в день, с перерывами для полноценного отдыха пищеварительной системы.

Соблюдая эти простые, но эффективные правила, можно поддерживать здоровое питание без жестких ограничений.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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