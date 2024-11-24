Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Однородные сосиски: что скрывается за текстурой мясных продуктов
Почему важно следить за давлением в шинах
Секреты эксплуатации турбированных двигателей
Почему Айсберг стал фаворитом огородников
Health&Science: бурый рис полезен для здоровья
Материнский капитал увеличат до миллиона рублей
Нежная гречка с грибным бульоном и языком: как приготовить дома
Садальский объяснил, кто в России является элитой
Важнейшие ошибки, из-за которых орхидея начинает сохнуть

Без диет и отказа от любимых блюд: самые простые секреты похудения, которые знали наши бабушки

Пять советов, которые изменят ваше тело
1:08
Моя семья » Красота и стиль

Процесс похудения не обязательно требует строгих диет и отказа от любимых блюд. Модель и блогер Юлия Васильева делится пятью основными правилами питания, которые помогут достичь желаемых результатов без лишних страданий.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Во-первых, необходимо следить за качеством сна, поскольку его дефицит повышает уровень гормона голода — грелина, что способствует перееданию. Важно также включать в рацион жирную рыбу, богатую омега-3 кислотами, которые поддерживают здоровье мозга и глаз.

Вред от излишнего потребления сахара давно доказан, поэтому его следует свести к минимуму.

Кроме того, регулярное питье теплой воды способствует улучшению обмена веществ и помогает организму восстановиться. Последним важным советом является отказ от перекусов и дробного питания — лучше питаться три раза в день, с перерывами для полноценного отдыха пищеварительной системы.

Соблюдая эти простые, но эффективные правила, можно поддерживать здоровое питание без жестких ограничений.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России Аудио 
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
Садоводство, цветоводство
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Последние материалы
Материнский капитал увеличат до миллиона рублей
Нежная гречка с грибным бульоном и языком: как приготовить дома
Садальский объяснил, кто в России является элитой
Важнейшие ошибки, из-за которых орхидея начинает сохнуть
Уход за кошкой: как сохранить здоровье и продлить её жизнь
Вам захочется жить и дышать полной грудью после этих двух упражнений
Кимчи в борьбе с лишним весом: на что влияет корейская закуска
Пошаговый гид по выращиванию грибов в помещении и на участке
Эффективные процедуры для восстановления поврежденных волос
Причины головной боли многие ищут не там: как ее предотвратить и как избавиться?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.