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Восстанавливаем поврежденные волосы к празднованию Нового года: чем надо срочно заняться, чтобы очаровать мужчин

Эффективные процедуры для восстановления поврежденных волос
1:06
Моя семья » Красота и стиль

Для восстановления поврежденных волос необходимо комплексное и систематическое внимание. Если волосы стали ломкими, тусклыми и не держат цвет, это признаки повреждения структуры, когда кератиновые и меланиновые пустоты в волосах не могут удерживать краску.

Окрашевание волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Окрашевание волос

В домашних условиях можно использовать питательные маски и кондиционеры для увлажнения, чтобы вернуть волосам блеск и эластичность, однако для серьезного восстановления необходимы интенсивные процедуры в салоне.

Уход с гиалуроновой кислотой, протеинами и маслами, например, с Olaplex, укрепляют волосы, восстанавливают их структуру и улучшают гидролипидную мантию. Ламинирование волос придаст им здоровый глянец и объем, а кератиновое восстановление поможет восстановить поврежденные волосы, уменьшив пушистость и придав локонам гладкость и шелковистость.

Все эти процедуры требуют систематического подхода и должны сочетаться с правильным домашним уходом для получения максимального эффекта.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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