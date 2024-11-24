Ваша красота перебьет сияние новогодней ели, если воспользоваться этими процедурами для лица

Профессиональные процедуры для лица и тела, которые помогут вам подготовиться к праздникам

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подготовка к новогодним праздникам включает не только выбор наряда, но и заботу о внешности, и идеальное время для этого — за несколько недель до события. За 30-20 дней до Нового года косметологи рекомендуют пройти процедуры, такие как SMAS-лифтинг и микроигольчатый RF-лифтинг, которые подтянут кожу, улучшат контуры лица и избавят от пигментации и морщин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина среднего роста практикует лицевую йогу

Также можно провести курс IPL-терапии для омоложения и улучшения общего состояния кожи. За 10-14 дней до праздников подойдет контурная пластика для коррекции формы лица, а также ботулинотерапия, чтобы избавиться от мимических морщин. За 7-10 дней идеальны процедуры фотодинамической терапии и LED-терапии, которые подарят коже свежесть и восстановят энергию.

За несколько дней до Нового года лучший выбор — Hydrafacial, который обеспечит коже глубокое увлажнение и очищение, подготовив ее к вечеру. Каждая процедура дает заметный эффект, и при правильном подходе вы будете выглядеть великолепно на главный праздник года.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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