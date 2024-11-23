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Эти 5 простых упражнений помогут удивить стройностью окружающих уже к празднованию Нового года

Пять эффективных упражнений для предновогодней тренировки на каждый день
1:02
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением зимних праздников, многие начинают активнее готовиться к Новому году, в том числе приводя свою фигуру в форму. В ответ на это эксперты предлагают предновогоднюю турбо-тренировку, которая включает пять эффективных упражнений, подходящих для быстрого приведения в тонус всего тела.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0
Талия

Первое упражнение — это квадратный ланч, который помогает развить ноги и ягодицы.

Затем следуют отжимания, идеальные для плечевого пояса и декольте.

Упражнение скалолаз тренирует мышцы кора, а латеральные ланчи развивают мышцы бедер и ног.

Завершающим упражнением являются косые скручивания, которые активно прорабатывают пресс.

Все упражнения выполнены с акцентом на правильную технику и нейтральное положение позвоночника, что важно для предотвращения травм. Для эффективного выполнения тренировки достаточно 10-20 минут в день, и уже скоро можно будет заметить улучшение формы.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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