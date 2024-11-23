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Зимний женский образ: какие шарфы, палантины и шали подойдут, - рассказываем про модные цвета и материалы

Как сделать зимний образ элегантным с помощью шарфов и шалей
1:13
Моя семья » Красота и стиль

Зимой шарфы, палантины и шали становятся не только необходимыми аксессуарами для тепла, но и яркими акцентами в образах.

Новый год
Фото: freepik.com by teksomolika, PDM
Новый год

Стилист Маша Ведерникова делится рекомендациями по выбору и носке этих изделий, чтобы оставаться стильным и чувствовать комфорт. Важно понимать различие между ними: шарф защищает шею от холода, палантин — это более широкая версия, а шаль часто используется для торжественных случаев и драпируется вокруг плеч.

Материалы для зимних аксессуаров должны быть теплыми и натуральными: шерсть, кашемир и альпака идеально подойдут, а синтетика — для более теплых сезонов.

В этом сезоне в тренде натуральные оттенки, такие как бежевый и серый, а также насыщенные цвета и принты. Шарфы и палантины можно носить различными способами, от небрежно накинутых на плечи до классических узлов. Эти аксессуары хорошо сочетаются с пальто, пуховиками, а также с легкими свитерами и кардиганами.

Важный момент — правильный уход за такими изделиями, чтобы они долго сохраняли свою форму и текстуру.

Уточнения

Шарф (от лат. scirpea — «плетёнка; связанное»; в русский язык вошло через пол. szarfa, szarpa < нем. Schärpe < фр. écharpe — «повязка на руке») — длинный отрез материи, используемый человеком в утилитарных, эстетических, религиозных целях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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