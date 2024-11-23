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Жуткий загар лица можно исправить такими простыми средствами: меланин уйдет как миленький

Простые способы осветления кожи после неудачного загара
1:30
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите избавиться от загара или гиперпигментации, домашние средства на основе натуральных ингредиентов могут стать отличным решением, но важно соблюдать правила. Загар возникает из-за накопления меланина в коже, что делает её темнее.

Загорелая девушка
Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM
Загорелая девушка

Однако, иногда он ложится неравномерно из-за пересушенной кожи или неправильного ухода. Также пигментные пятна могут появляться по ряду медицинских причин, например, из-за гормональных изменений или заболеваний. Поэтому перед тем как начинать осветление кожи, важно проконсультироваться с врачом.

Если со здоровьем всё в порядке, можно осветлить кожу, но результат будет не таким выраженным, а скорее на 1-2 тона. Для этого нужно использовать отшелушивающие средства, такие как

  • скрабы,
  • гоммажи
  • и пилинги,

которые помогут ускорить процесс отшелушивания меланина.

Отшелушивание стимулирует обновление эпидермиса и способствует замещению окрашенных клеток светлыми. Однако, следует помнить, что эти процедуры нужно делать не чаще 1-2 раз в неделю, в зависимости от чувствительности вашей кожи.

Таким образом, чтобы ускорить процесс удаления загара, важно правильно подобрать методы отшелушивания и избегать агрессивных средств, которые могут повредить кожу. Кроме того, за этим процессом нужно следить, чтобы не перегрузить кожу и поддерживать её здоровье.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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