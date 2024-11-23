Кожа лица будет сиять, если ей дать больше определенного света: косметолог рассказывает, как это сделать

Как добиться сияющей кожи без фотошопа

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Фототерапия — это современная косметическая процедура, которая помогает достичь ровного цвета лица и здоровой кожи, устраняя пигментные пятна и акне. По словам врача-косметолога Екатерины Дегтяревой, эта процедура стала основой популярного тренда Clean Girl и имеет эффект, схожий с фотошопом.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

С помощью световой энергии фототерапия запускает метаболические процессы в клетках кожи, стимулируя выработку коллагена и улучшая её тон. Особенно эффективна она для удаления пигментации, покраснений и улучшения текстуры кожи.

Фототерапию рекомендуется проходить осенью или зимой, так как в это время кожа менее подвержена ультрафиолетовому воздействию. Процедура занимает около 30 минут, и после неё пациент может сразу вернуться к повседневным делам. Однако в первые сутки могут появиться лёгкая отечность и покраснение, которые проходят через несколько дней. Для эффективного восстановления после процедуры следует избегать агрессивной косметики, загорать и посещать солярии, а также использовать увлажняющие средства и кремы с SPF.

Результат будет заметен через 2-4 недели: кожа станет ровной, поры сузятся, а пигментные пятна уменьшатся. Современные аппараты позволяют достичь этого эффекта всего за несколько процедур, в отличие от старых методов, которые требовали от 6 до 10 сеансов. В целом, фототерапия — это безопасная и малотравматичная процедура, которая даёт впечатляющие результаты при правильной реабилитации.

Уточнения

Фототерапи́я (светолече́ние, светотерапи́я) — вид лечения, состоящий в том, что пациент подвергается воздействию солнечного света или яркого света от искусственных источников с определёнными длинами волн, таких как лазеры, светоизлучающие диоды, флуоресцентные лампы, дихроические лампы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.