Как разделить комнату и не потерять в удобстве

Зонирование пространства помогает эффективно использовать площадь в квартире и создать комфортное разделение на функциональные области.
Важно соблюдать несколько простых правил:
Освещение играет ключевую роль, так как с его помощью можно зрительно расширить пространство, а геометрия комнаты должна учитывать пропорции помещения.
Для разделения комнаты используются разные типы перегородок: стационарные, раздвижные, складные, мобильные и подвесные.
Зони́рование — разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.
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