Как разделить комнату и не потерять в удобстве

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зонирование пространства помогает эффективно использовать площадь в квартире и создать комфортное разделение на функциональные области.

Фото: flickr.com by chair bazaar, CC BY-SA 2.0 Гостинная комната

Важно соблюдать несколько простых правил:

выбирайте единую цветовую гамму для разных зон,

избегайте перегрузки интерьером,

оставляйте достаточно свободного пространства для комфортного перемещения.

Освещение играет ключевую роль, так как с его помощью можно зрительно расширить пространство, а геометрия комнаты должна учитывать пропорции помещения.

Для разделения комнаты используются разные типы перегородок: стационарные, раздвижные, складные, мобильные и подвесные.

Стационарные перегородки, не доходящие до потолка, визуально увеличивают пространство.

Раздвижные и складные перегородки позволяют трансформировать интерьер в зависимости от потребности.

Мобильные перегородки — идеальный выбор для тех, кто любит изменять обстановку, а подвесные конструкции позволяют разнообразить пространство, создавая легкие и воздушные пространства.

Уточнения

Зони́рование — разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.



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