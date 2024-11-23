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Кожа лица будет молодой и упругой, если отказаться от этих пяти привычек, которые ее старят

Пять привычек, которые ускоряют старение кожи
1:09
Моя семья » Красота и стиль

Морщины — неизбежная часть процесса старения, однако их появление может наступить раньше, если не избегать определённых ошибок.

Уколы красоты
Фото: Freepik by freepik, PDM
Уколы красоты

Например, неправильное нанесение и снятие макияжа может привести к преждевременному образованию морщин, так как механическое воздействие на кожу (особенно вокруг глаз) накапливается с течением времени.

Ещё одной важной причиной раннего старения является недостаточная защита от солнечных лучей. Ультрафиолет разрушает структуру кожи, ускоряя её старение.

На эластичность кожи также влияют излишки сахара в пище, вызывая повреждения коллагена через процесс гликации.

Частое прищуривание, например, из-за ношения некачественных очков или солнечного света, вызывает появление мелких морщинок.

Наконец, хронический недосып замедляет восстановление кожи и ускоряет старение, что тоже сказывается на внешнем виде.

Чтобы замедлить этот процесс, важно внимательно следить за уходом за кожей, питанием, а также давать организму достаточно отдыха.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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