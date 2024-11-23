Кожа лица будет молодой и упругой, если отказаться от этих пяти привычек, которые ее старят

Пять привычек, которые ускоряют старение кожи

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Морщины — неизбежная часть процесса старения, однако их появление может наступить раньше, если не избегать определённых ошибок.

Фото: Freepik by freepik, PDM Уколы красоты

Например, неправильное нанесение и снятие макияжа может привести к преждевременному образованию морщин, так как механическое воздействие на кожу (особенно вокруг глаз) накапливается с течением времени.

Ещё одной важной причиной раннего старения является недостаточная защита от солнечных лучей. Ультрафиолет разрушает структуру кожи, ускоряя её старение.

На эластичность кожи также влияют излишки сахара в пище, вызывая повреждения коллагена через процесс гликации.

Частое прищуривание, например, из-за ношения некачественных очков или солнечного света, вызывает появление мелких морщинок.

Наконец, хронический недосып замедляет восстановление кожи и ускоряет старение, что тоже сказывается на внешнем виде.

Чтобы замедлить этот процесс, важно внимательно следить за уходом за кожей, питанием, а также давать организму достаточно отдыха.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



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