Губы и на морозе будут вожделенными, если придерживаться этих простых рекомендаций

Три шага к здоровым губам зимой

Зимой уход за губами становится особенно важным, так как они подвержены обветриванию и трещинам. Чтобы избежать этих проблем и восстановить губы, необходимо следовать трем основным этапам ухода.

Фото: Freepik by master1305, PDM Губы

Первый этап — это скраб, который помогает удалить омертвевшие клетки кожи. При этом важно использовать деликатные компоненты, чтобы не повредить губы.

Второй этап — питание, для чего можно использовать маски с натуральными ингредиентами, например, мед и йогурт. Такие маски увлажняют и питают кожу, восстанавливая её бархатистость.

Третий этап — увлажнение и защита с помощью бальзама, который, кроме увлажняющих масел, должен содержать воски для защиты от внешних факторов. Такие бальзамы помогут сохранить губы мягкими и защищёнными, а также улучшат внешний вид помады, делая покрытие ровным и долговечным.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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