Бабушкины секреты укрепления ресниц без бессмысленной траты денег на салоны красоты

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Эффективные рецепты для укрепления ресниц без дорогостоящих процедур

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечта о длинных и густых ресницах вполне осуществима, если подойти к делу правильно. Генетика, конечно, играет свою роль, но многие внешние факторы, такие как лекарства или агрессивные косметические процедуры, могут замедлять рост ресниц и ослаблять их. Но не стоит отчаиваться: для укрепления ресниц существует много простых и эффективных рецептов , которые можно приготовить в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0 Глаз

Одним из таких средств является сочетание касторового и кокосового масел с витамином E. Оно поможет укрепить и восстановить ресницы.

Масло эму в сочетании с алоэ вера также ускоряет рост ресниц и помогает увлажнить их.

Для питания ресниц отлично подойдёт смесь оливкового, миндального и лавандового масел, которая придаст ресницам более насыщенный цвет.

Главное — регулярно ухаживать за ресницами и избегать вредных процедур, таких как наращивание и использование щипцов.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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