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Бабушкины секреты укрепления ресниц без бессмысленной траты денег на салоны красоты

Эффективные рецепты для укрепления ресниц без дорогостоящих процедур
1:03
Моя семья » Красота и стиль

Мечта о длинных и густых ресницах вполне осуществима, если подойти к делу правильно. Генетика, конечно, играет свою роль, но многие внешние факторы, такие как лекарства или агрессивные косметические процедуры, могут замедлять рост ресниц и ослаблять их. Но не стоит отчаиваться: для укрепления ресниц существует много простых и эффективных рецептов , которые можно приготовить в домашних условиях.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0
Глаз

Одним из таких средств является сочетание касторового и кокосового масел с витамином E. Оно поможет укрепить и восстановить ресницы.

Масло эму в сочетании с алоэ вера также  ускоряет рост ресниц и помогает увлажнить их.

Для питания ресниц отлично подойдёт смесь оливкового, миндального и лавандового масел, которая придаст ресницам более насыщенный цвет.

Главное — регулярно ухаживать за ресницами и избегать вредных процедур, таких как наращивание и использование щипцов.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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