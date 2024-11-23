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Форма ногтей должна соответствовать типу руки. Рассказываем, как поразить подруг красотой ногтей

Какие формы ногтей подходят для вашего типа руки
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Моя семья » Красота и стиль

Красивые ногти — результат кропотливого ухода и внимательности к деталям. Однако для того, чтобы маникюр действительно подчёркивал красоту ваших рук, важно выбрать подходящую форму ногтей. Каждая форма ногтя зависит от естественного строения рук, пальцев и от того, насколько ухожены ногти.

Руки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки

Овальная форма ногтей является самой универсальной и подходит большинству, так как она не требует частых корректировок и выглядит естественно.

Миндалевидная форма с вытянутыми кончиками лучше всего смотрится на обладательницах широких ладоней, визуально удлиняя и стройня пальцы.

Квадратная форма ногтей подходит тем, у кого длинные, узкие пальцы, а для коротких и широких рук она может выглядеть угловато.

Важно помнить, что форма ногтей должна поддерживать их здоровье, и для этого стоит регулярно укреплять ногти и следить за их состоянием.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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