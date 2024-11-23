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Как избавиться от второго подбородка без операций и уколов

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Второй подбородок — распространённая косметическая проблема, которая может появиться у людей разных возрастов и комплекций. Он возникает из-за накопления жира, ослабления мышц, а также некоторых других причин, таких как неправильная осанка, болезни эндокринной системы и даже особенности строения челюсти.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Чтобы избавиться от второго подбородка, важно работать комплексно: корректировать питание, добавлять физическую активность, а также использовать различные методы косметического ухода. Увлажнение кожи шеи и защита от солнца помогут предотвратить старение кожи. Лифтинг-маски, массажные ролики и гуаша — отличные дополнения к ежедневному уходу, стимулирующие кровообращение и улучшение лимфотока. Важно понимать, что каждый метод будет эффективен только при регулярном применения и учёте индивидуальных особенностей организма.

В случае проблем со здоровьем стоит проконсультироваться с врачом, особенно если присутствуют противопоказания для массажа или других процедур.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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