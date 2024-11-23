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Улучшаем кровообращение и текстуру кожи с помощью сухого массажа

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Сухой массаж щеткой — это эффективная и древняя техника ухода за кожей, которая помогает улучшить ее состояние, устранить отеки, растяжки и способствует борьбе с целлюлитом. Процедура стимулирует кровообращение, улучшает обмен веществ и очищает поры, делая кожу более гладкой и подтянутой. Хотя научных доказательств о полном устранении целлюлита с помощью сухого массажа нет, визуальный эффект от улучшения текстуры кожи заметен уже после нескольких процедур.

Девушка
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM
Девушка

Важно помнить, что массаж должен проводиться только на сухой коже и с использованием щеток с подходящей жесткостью. Он выполняется по направлению от периферии к центру, избегая чувствительных зон, таких как подмышки и внутренняя часть бедра.

При этом процедура имеет противопоказания: не рекомендуется делать массаж при наличии воспалений, кожных заболеваний, варикоза, а также в период беременности и с высокой температурой. Регулярность процедур зависит от ваших ощущений, но оптимально проводить их 3 раза в неделю, не превышая 15 минут на сеанс.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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