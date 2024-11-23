Как выбрать стойкий парфюм и правильно его наносить

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Правильное нанесение духов и выбор стойкого аромата — ключевые аспекты для того, чтобы аромат оставался с вами весь день. Важно учитывать несколько факторов, которые влияют на стойкость парфюма: концентрация, состав композиции и поверхность нанесения. Например, ароматы ванили или пачули сохраняются дольше, чем цитрусовые. Кроме того, стойкость зависит от типа кожи и даже от уровня стресса.

Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, CC BY-SA 3.0 Парфюм

Существуют различные виды парфюмерной продукции, которые отличаются концентрацией ароматических веществ: от экстракта до душистой воды. Концентрированные духи и парфюм обеспечивают долгую стойкость, в то время как туалетная вода и одеколон — менее длительную. Чтобы продлить аромат, наносите духи на пульсирующие точки — запястья, шею и виски, избегая растирания, которое может снизить стойкость.

Также стоит использовать увлажняющие средства перед нанесением парфюма и аккуратно наносить его, избегая попадания на ткань, чтобы не повредить одежду.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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