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Как использовать тканевую маску для лица, чтобы получить максимальный эффект

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Моя семья » Красота и стиль

Тканевые маски для лица популярны благодаря своей эффективности в увлажнении и питании кожи. Они работают за счет создания эффекта компресса, который позволяет сыворотке глубже проникать в кожу, улучшая её состояние быстрее и с более долгосрочным эффектом. Летом маски помогают восстановить кожу после загара, а зимой — справиться с пересушенным воздухом.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Однако они имеют и недостатки: маски одноразовые, часто остаются излишки сыворотки, а также создают экологический мусор. Для максимальной пользы важно соблюдать правильный алгоритм использования: сначала очищение лица, затем нанесение сыворотки, а уже потом самой маски. Важно соблюдать время воздействия, чтобы избежать обратного забора влаги из кожи. После снятия маски рекомендуется сделать лёгкий массаж, чтобы сыворотка впиталась.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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