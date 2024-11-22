Как создать натуральный тональный крем в домашних условиях

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Создание собственного тонального крема в домашних условиях — это не только увлекательный процесс, но и способ контролировать состав и оттенок косметического средства. Для этого потребуется несколько натуральных ингредиентов, таких как масла ши, миндаля, витамин E, эмульсионный воск и марантовый крахмал, а также пигменты для получения желаемого цвета.

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, CC BY-SA 3.0 Тональный крем

Сначала на водяной бане растапливаются масла и воск, затем добавляются абсорбирующие и успокаивающие компоненты — оксид цинка и эфирное масло ромашки. Пигменты можно добавлять по мере необходимости, чтобы получить нужный оттенок. Важный момент: цвет крема можно оценить только после его полного остывания, так что придется несколько раз корректировать его. После того как консистенция и цвет устраивают, крем нужно перелить в стерилизованный флакон и дать остыть.

Домашний тональный крем будет обладать натуральным составом, но его срок хранения будет короче, чем у магазинных средств.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.



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