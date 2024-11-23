Когда стоит начинать более сложные процедуры для кожи

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей следует начинать с подросткового возраста, однако слишком активные попытки предотвратить старение могут нанести больше вреда, чем пользы. Особенно это касается молодых девушек, которые часто прибегают к процедурам, не подходящим для их возраста.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Например, инъекции ботокса, которые рекомендуются лишь после 45 лет, становятся популярными среди женщин 20-25 лет, несмотря на то, что их кожа еще не нуждается в таких вмешательствах. В этот период важно сосредоточиться на поддержке кожи с помощью очищения и увлажнения, а также лёгких процедур, таких как пилинги. Более интенсивные процедуры, такие как инъекции или агрессивные пилинги, применяются только при необходимости, например, для лечения акне.

После 25 лет уход становится более деликатным: процесс обновления клеток замедляется, что требует осторожности при проведении процедур. Косметологи постепенно переходят к ультразвуковой чистке, которая менее травматична, чем механическая. Суть ухода в этом возрасте — это постепенное введение более сложных процедур, но только при наличии показаний, чтобы избежать рисков и нежелательных последствий для кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.