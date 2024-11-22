Как избежать самых опасных компонентов в косметике

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Качество кожи напрямую зависит не только от декоративной косметики, но и от ухода, особенно от правильного выбора средств. Эксперты-косметологи рассказали, какие компоненты в составе косметики могут вредить коже и чем стоит заменить вредные ингредиенты. Среди нежелательных веществ — парабены, вазелин, искусственный глицерин и формальдегид, которые могут вызывать аллергические реакции, дерматиты, экземы и даже повреждения органов. Например, парабены вызывают аллергии, а вазелин нарушает водный баланс кожи, приводя к сухости и шелушению.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Однако не все компоненты вредны. Важным элементом в уходе за кожей является ретинол, который помогает бороться с акне, пигментацией и морщинами, а также гликолевая кислота, которая увлажняет и выравнивает кожу. При этом специалисты рекомендуют избегать сочетания ретинола с кислотами и витамином С, а для лучшего эффекта комбинировать его с гиалуроновой кислотой. Общие рекомендации по уходу включают правильное очищение, увлажнение и использование активных компонентов, чтобы поддерживать кожу здоровой и красивой.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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