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Пять процедур, которые помогут вернуть идеальную текстуру кожи

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Многие проблемы с кожей, такие как последствия акне или обезвоживания, требуют комплексного восстановления рельефа. В интервью с дерматологом и косметологом Мадиной Байрамуковой были обсуждены эффективные процедуры, направленные на выравнивание текстуры и улучшение внешнего вида кожи.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM
Массаж лица

Врач рекомендует несколько популярных методик, в зависимости от состояния кожи и желаемого результата. Среди них: пилинг, который удаляет мертвые клетки и стимулирует обновление кожи; мезотерапия, которая улучшает обмен веществ и упругость кожи благодаря витаминизированным коктейлям; биоревитализация, которая увлажняет и подтягивает кожу с помощью гиалуроновой кислоты; контурная пластика, помогающая скорректировать форму и объем лица, а также разгладить неровности; лазерная шлифовка, которая удаляет верхние слои кожи и способствует улучшению текстуры и осветлению пигментации; и RF-лифтинг, стимулирующий образование коллагена и подтягивающий кожу.

Все эти процедуры эффективны для восстановления гладкости и ухоженного вида кожи, при этом важно предварительно проконсультироваться с профессионалом, чтобы выбрать наиболее подходящий метод.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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