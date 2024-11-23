Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Обратное мытьё волос — это лайфхак, позволяющий вернуть объём тонким волосам. Он заключается в изменении порядка использования средств для ухода за волосами. Вместо шампуня сначала наносится кондиционер, который создаёт защитный барьер и удерживает влагу в структуре волоса. Это помогает моющему средству (шампуню) эффективнее очищать пряди.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM Парикмахерская

Обратное мытьё особенно полезно для тонких и ослабленных волос, нуждающихся в увлажнении. Однако этот метод может не подойти для жёстких и сильно вьющихся волос.

Для выполнения обратного мытья следуйте этим шагам:

Смочите волосы тёплой водой и отожмите их. Нанесите кондиционер, отступая от корней (можно также нанести и маску для волос, которую нужно держать на волосах дольше, согласно инструкции). Оставьте кондиционер на волосах на 5 минут. Смойте кондиционер шампунем, взбитым в руках, в два подхода. Высушите волосы полотенцем и расчешите.

Уточнения

Ли́чная гигие́на (индивидуа́льная) — раздел гигиены, в котором изучают вопросы сохранения и укрепления здоровья человека, соблюдения гигиенических правил и мероприятий в личной жизни и деятельности.



Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.



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