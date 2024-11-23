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Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Обратное мытьё волос — это лайфхак, позволяющий вернуть объём тонким волосам. Он заключается в изменении порядка использования средств для ухода за волосами. Вместо шампуня сначала наносится кондиционер, который создаёт защитный барьер и удерживает влагу в структуре волоса. Это помогает моющему средству (шампуню) эффективнее очищать пряди.

Парикмахерская
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM
Парикмахерская

Обратное мытьё особенно полезно для тонких и ослабленных волос, нуждающихся в увлажнении. Однако этот метод может не подойти для жёстких и сильно вьющихся волос.

Для выполнения обратного мытья следуйте этим шагам:

  1. Смочите волосы тёплой водой и отожмите их.
  2. Нанесите кондиционер, отступая от корней (можно также нанести и маску для волос, которую нужно держать на волосах дольше, согласно инструкции).
  3. Оставьте кондиционер на волосах на 5 минут.
  4. Смойте кондиционер шампунем, взбитым в руках, в два подхода.
  5. Высушите волосы полотенцем и расчешите.

Уточнения

Ли́чная гигие́на (индивидуа́льная) — раздел гигиены, в котором изучают вопросы сохранения и укрепления здоровья человека, соблюдения гигиенических правил и мероприятий в личной жизни и деятельности.

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. 

Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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