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Завиваем концы волос в естественные локоны во время сушки до смешного простым способом

Моя семья » Красота и стиль

Простой и гениальный метод "сушки-салюта" позволяет создать красивые локоны на кончиках волос всего за одну минуту.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM
Девушка с волнистыми волосами

Многие женщины мечтают просыпаться с идеальной причёской, но тратить время на укладку не всегда получается. К счастью, есть лайфхаки, которые могут упростить процесс ухода за волосами. Один из них — создание естественных локонов на кончиках волос за короткое время без использования специальных инструментов.

Чтобы получить идеальные локоны за одну минуту, следуйте этим шагам:

  1. Вымойте и высушите волосы обычным способом.
  2. Соберите сухие волосы в хвост, оставляя кончики свободными — они будут похожи на "пальмочку" или "салют".
  3. Направьте поток тёплого воздуха фена на основание хвоста, там, где волосы поднимаются наверх.
  4. Просушите волосы в таком положении в течение одной минуты.
  5. Распустите волосы и слегка взбейте локоны на кончиках.
  6. Чтобы локоны лучше держались, закрепите их лаком лёгкой фиксации.

Уточнения

Локон — форма волос, на голове человека, которая зависит от их поперечного сечения.

Лак для волос — аэрозоль, который используется для создания и сохранения причёски на достаточно длительное время.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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