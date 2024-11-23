Завиваем концы волос в естественные локоны во время сушки до смешного простым способом

Простой и гениальный метод "сушки-салюта" позволяет создать красивые локоны на кончиках волос всего за одну минуту.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM Девушка с волнистыми волосами

Многие женщины мечтают просыпаться с идеальной причёской, но тратить время на укладку не всегда получается. К счастью, есть лайфхаки, которые могут упростить процесс ухода за волосами. Один из них — создание естественных локонов на кончиках волос за короткое время без использования специальных инструментов.

Чтобы получить идеальные локоны за одну минуту, следуйте этим шагам:

Вымойте и высушите волосы обычным способом. Соберите сухие волосы в хвост, оставляя кончики свободными — они будут похожи на "пальмочку" или "салют". Направьте поток тёплого воздуха фена на основание хвоста, там, где волосы поднимаются наверх. Просушите волосы в таком положении в течение одной минуты. Распустите волосы и слегка взбейте локоны на кончиках. Чтобы локоны лучше держались, закрепите их лаком лёгкой фиксации.

Уточнения

Локон — форма волос, на голове человека, которая зависит от их поперечного сечения.



Лак для волос — аэрозоль, который используется для создания и сохранения причёски на достаточно длительное время.



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