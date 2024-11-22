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Что скрывается за трендом на бритьё лица и почему это может быть опасно

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Процедура дермапланинга, которая стала популярной благодаря блогерам, вызывает у косметологов настороженность. Этот метод включает использование острой бритвы для удаления пушковых волос на лице с помощью специального средства, которое помогает выявить эти волоски.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Несмотря на свою популярность, такие процедуры могут привести к проблемам с кожей, таким как раздражение, пигментация и даже необходимость дорогостоящей электроэпиляции в будущем.

Косметолог Людмила Чистякова предупреждает, что волосы на лице выполняют защитную функцию, предотвращая попадание загрязнений и помогая коже сохранять тепло. Эндокринологи также напоминают, что появление тёмных волосков на лице может быть связано с гормональными нарушениями, в таком случае стоит проконсультироваться с врачом.

Для безопасного удаления волос на лице лучше обращаться к профессионалам, которые могут предложить электроэпиляцию или лазерную эпиляцию (хотя лазер не всегда эффективен для светлых волос).

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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