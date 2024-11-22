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Как зимний климат влияет на выбор парфюмов и какие ароматы сейчас в моде

1:13
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Зимние парфюмы требуют особого подхода, поскольку холодная погода меняет восприятие ароматов. Как объясняет коллекционер парфюмов Наталья Насонова, в это время года особенно популярны более насыщенные и тёплые композиции, которые создают атмосферу уюта. Среди актуальных трендов — гурманские ароматы с нотами ванили, карамели и пряностей, которые придают зимним образам сладость и уют.

Парфюм
Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, CC BY-SA 3.0
Парфюм

Также возвращаются мускусные ароматы, часто сочетающиеся с кедром и шафраном. В этом сезоне не обойдется без фруктовых нот, таких как гранат и инжир, которые неожиданно сочетаются с зимними специями. Экологичность также влияет на парфюмерный рынок, это связано с увеличением числа брендов, использующих устойчиво добытые ингредиенты и перерабатываемую упаковку. Культурные и технологические тренды также нашли отражение в ароматах: от удового дерева и калмыцкой полыни до запахов свежей электроники и мокрого асфальта.

Эти новшества подчёркивают креативный подход в парфюмерии, привнося в нее элементы инноваций и мировой культуры.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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