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Как улучшить состояние волос с помощью домашних масок

1:00
Моя семья » Красота и стиль

В уходе за волосами важно сочетать как профессиональные средства, так и проверенные временем народные рецепты. Натуральные компоненты, доступные каждому, могут стать отличным средством для восстановления и укрепления волос. Например, кокосовое масло с медом помогает увлажнить и сделать волосы блестящими, а яично-лимонная маска эффективно регулирует жирность кожи головы и укрепляет волосы.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305, PDM
Женщина с длинными волосами

Маска с оливковым маслом и коричневым сахаром помогает отшелушить кожу головы, а бананово-йогуртовая маска идеально подходит для увлажнения вьющихся волос. Для поврежденных волос можно использовать маску с авокадо, медом и кокосовым маслом, которая восстанавливает их структуру и защищает от внешних повреждений.

Все эти маски легко приготовить дома из доступных ингредиентов, что позволяет регулярно ухаживать за волосами, не прибегая к дорогим косметическим средствам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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