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Три домашних спрея для красивых и здоровых волос

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Забота о волосах включает не только регулярное мытье и укладку, но и использование различных уходовых средств, таких как спреи-маски. Эти средства помогают питать, увлажнять и восстанавливать волосы, делая их более крепкими и блестящими.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, PDM
Блондинка

Стилист-парикмахер Любовь Дюко предлагает рецепты спреев, которые можно легко приготовить дома, используя натуральные ингредиенты. Спреи не содержат вредных химикатов, что делает их безопасными для чувствительной кожи. Например, спрей с маслами помогает увлажнить и питать волосы, а лимонный спрей придает им блеск.

Также можно приготовить спрей с медом для восстановления волос. Эти средства не требуют смывания, их можно наносить на сухие или влажные волосы, что удобно для использования в ограниченное время. Регулярное применение таких спреев помогает улучшить здоровье волос, сделав их более мягкими и красивыми.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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