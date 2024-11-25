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Как орехи помогают сохранять молодость кожи и красоту волос?

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Поддержание красоты требует не только внешнего ухода, но и правильного питания. Орехи — это кладезь питательных веществ, которые благоприятно воздействуют на состояние кожи, волос и ногтей. Давайте разберемся, почему стоит включить их в свой рацион.

Орехи
Фото: pixabay.com by sunnysun0804, PDM
Орехи

Полезные свойства орехов

Источник витаминов и минералов

Орехи богаты витамином Е, который называют "витамином молодости". Он защищает клетки от повреждений, способствует сохранению упругости кожи и предотвращает преждевременное старение. Также в орехах содержится цинк и селен, которые укрепляют волосы и ногти.

Незаменимые жирные кислоты

Омега-3 и Омега-6 кислоты, содержащиеся в грецких орехах и миндале, способствуют увлажнению дермы изнутри. Они предотвращают шелушение, помогают справляться с акне и улучшают общий тонус кожи.

Антиоксиданты для защиты от стресса

Орехи, такие как фисташки и кешью, богаты антиоксидантами. Они нейтрализуют воздействие свободных радикалов, защищая кожу от вредного влияния окружающей среды.

Какие орехи выбрать?

Для сохранения красоты лучше выбирать миндаль, грецкие орехи, фундук и кешью. Их можно употреблять как самостоятельный перекус или добавлять в каши, салаты и смузи.

Советы по употреблению

Важно помнить, что орехи калорийны, поэтому суточная норма составляет около 30 граммов. Также выбирайте орехи без соли и добавок, чтобы извлечь максимум пользы.

Регулярное употребление орехов поможет вам поддерживать естественную красоту и здоровье на долгие годы.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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