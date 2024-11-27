Осень и зима: как спасти кожу от мороза и сухости

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Холодное время года приносит коже немало испытаний.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM Красивая женщина зимой

Сухой воздух в помещениях, мороз, ветер и даже пот могут нарушить её защитный барьер, вызывая обезвоженность, раздражение и обострение кожных проблем.

Влияние холода на кожу

Центральное отопление сушит воздух, заставляя влагу испаряться с поверхности кожи быстрее. Это приводит к стянутости, зуду и шелушению.

сушит воздух, заставляя влагу испаряться с поверхности кожи быстрее. Это приводит к стянутости, зуду и шелушению. Ветер и мороз разрушают защитный барьер кожи, провоцируя сухость и даже обострение дерматита или акне.

разрушают защитный барьер кожи, провоцируя сухость и даже обострение дерматита или акне. Пот при резких перепадах температуры вредит барьеру, если вы потеете в тёплой одежде или в транспорте.

Как помочь коже

Защитите кожу от среды.

Одежда : носите перчатки, шапки и бафы из материалов, которые отводят влагу, чтобы избежать потливости.

: носите перчатки, шапки и бафы из материалов, которые отводят влагу, чтобы избежать потливости. Косметика: при сильных морозах ниже -10°C используйте эмоленты — они создают на коже барьер, защищая её от ветра и холода.

Регулярно отшелушивайте кожу.

Отшелушивание помогает убрать мёртвые клетки и подготовить кожу к увлажнению.

Энзимы подходят для чувствительной кожи, мягко очищают и не травмируют.

подходят для чувствительной кожи, мягко очищают и не травмируют. Кислоты подбирайте по концентрации и потребностям: Салициловая (до 2%) уменьшает воспаления и матирует.

Организуйте увлажнение и питание кожи.

Увлажнение : используйте легкие средства с гиалуроновой кислотой, глицерином или алоэ вера.

: используйте легкие средства с гиалуроновой кислотой, глицерином или алоэ вера. Питание: наносите более густые кремы или бальзамы с церамидами, маслами и скваланом.

Упрощаем уход

Не готовы к сложным рутинам? Ищите универсальные средства, которые совмещают функции увлажнения, питания и защиты. Например, кремы с многофункциональными формулами подойдут для лица и тела.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.



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