Осень и зима: как спасти кожу от мороза и сухости
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Холодное время года приносит коже немало испытаний.
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM
Красивая женщина зимой
Сухой воздух в помещениях, мороз, ветер и даже пот могут нарушить её защитный барьер, вызывая обезвоженность, раздражение и обострение кожных проблем.
Влияние холода на кожу
- Центральное отопление сушит воздух, заставляя влагу испаряться с поверхности кожи быстрее. Это приводит к стянутости, зуду и шелушению.
- Ветер и мороз разрушают защитный барьер кожи, провоцируя сухость и даже обострение дерматита или акне.
- Пот при резких перепадах температуры вредит барьеру, если вы потеете в тёплой одежде или в транспорте.
Как помочь коже
Защитите кожу от среды.
- Одежда: носите перчатки, шапки и бафы из материалов, которые отводят влагу, чтобы избежать потливости.
- Косметика: при сильных морозах ниже -10°C используйте эмоленты — они создают на коже барьер, защищая её от ветра и холода.
Регулярно отшелушивайте кожу.
Отшелушивание помогает убрать мёртвые клетки и подготовить кожу к увлажнению.
- Энзимы подходят для чувствительной кожи, мягко очищают и не травмируют.
- Кислоты подбирайте по концентрации и потребностям: Салициловая (до 2%) уменьшает воспаления и матирует.
Организуйте увлажнение и питание кожи.
- Увлажнение: используйте легкие средства с гиалуроновой кислотой, глицерином или алоэ вера.
- Питание: наносите более густые кремы или бальзамы с церамидами, маслами и скваланом.
Упрощаем уход
Не готовы к сложным рутинам? Ищите универсальные средства, которые совмещают функции увлажнения, питания и защиты. Например, кремы с многофункциональными формулами подойдут для лица и тела.
Уточнения
Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру