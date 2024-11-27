Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
И не упели показать туристам — в России исчез остров Месяцева
Секреты полива чеснока: правильные условия для роста
Как вечерний приём пищи влияет на здоровье: факты, которые важно знать
Автоюрист напомнил о штрафах, которые могут ожидать водителей с наступлением зимы
Как обучить собаку лаять по команде и не допустить ошибок
Питание, спорт и эмоции: как худеть после 45 лет
Вот как можно приготовить вкусный ягодный пирог на сметане без лишних хлопот
Какие косметологические процедуры идеально подходят для зимы
Цвета маникюра, которые подчеркнут энергетику вашего знака зодиака

Осень и зима: как спасти кожу от мороза и сухости

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Холодное время года приносит коже немало испытаний.

Красивая женщина зимой
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM
Красивая женщина зимой

Сухой воздух в помещениях, мороз, ветер и даже пот могут нарушить её защитный барьер, вызывая обезвоженность, раздражение и обострение кожных проблем.

Влияние холода на кожу

  • Центральное отопление сушит воздух, заставляя влагу испаряться с поверхности кожи быстрее. Это приводит к стянутости, зуду и шелушению.
  • Ветер и мороз разрушают защитный барьер кожи, провоцируя сухость и даже обострение дерматита или акне.
  • Пот при резких перепадах температуры вредит барьеру, если вы потеете в тёплой одежде или в транспорте.

Как помочь коже

Защитите кожу от среды.

  • Одежда: носите перчатки, шапки и бафы из материалов, которые отводят влагу, чтобы избежать потливости.
  • Косметика: при сильных морозах ниже -10°C используйте эмоленты — они создают на коже барьер, защищая её от ветра и холода.

Регулярно отшелушивайте кожу.

Отшелушивание помогает убрать мёртвые клетки и подготовить кожу к увлажнению.

  • Энзимы подходят для чувствительной кожи, мягко очищают и не травмируют.
  • Кислоты подбирайте по концентрации и потребностям: Салициловая (до 2%) уменьшает воспаления и матирует.

Организуйте увлажнение и питание кожи.

  • Увлажнение: используйте легкие средства с гиалуроновой кислотой, глицерином или алоэ вера.
  • Питание: наносите более густые кремы или бальзамы с церамидами, маслами и скваланом.

Упрощаем уход

Не готовы к сложным рутинам? Ищите универсальные средства, которые совмещают функции увлажнения, питания и защиты. Например, кремы с многофункциональными формулами подойдут для лица и тела.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли похудеть, выполняя планку
Новости спорта
Можно ли похудеть, выполняя планку Аудио 
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Авто
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
Можно ли похудеть, выполняя планку
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Последние материалы
Питание, спорт и эмоции: как худеть после 45 лет
Вот как можно приготовить вкусный ягодный пирог на сметане без лишних хлопот
Какие косметологические процедуры идеально подходят для зимы
В Государственной Думе высказались против расширения РПЛ
Цвета маникюра, которые подчеркнут энергетику вашего знака зодиака
Учёные выяснили оптимальное время для ужина, который не навредит здоровью
Россия столкнулась с ускорением инфляции до 8,78%
Учёные нашли красных монстров в ранней Вселенной
Почему салаи из кальмара и риса – лучшее решение для праздника
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.