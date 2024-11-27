Секреты женского долголетия, как сохранить фигуру и энергию

Долголетие и красота женщины тесно связаны с гормональным балансом и правильным обменом веществ.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM Молодая женщина в сером костюме едет на самокате

Порой, вместо того чтобы обращаться к пластическому хирургу или использовать косметические "уколы красоты", стоит обратить внимание на сигналы организма и работать с первопричинами.

Ведь красота снаружи — отражение здоровья внутри.

Важность следить за циклом

Часто женщины игнорируют изменения менструального цикла. Однако его длительность более 34 или менее 21 дня, а также резкие скачки могут указывать на истощение яичников. Это важный сигнал организма, требующий обращения к гинекологу-эндокринологу. Врач проведет обследование, включая анализы гормонов и УЗИ, чтобы определить причины нарушений.

Проблемы могут быть связаны как с гормональным дисбалансом, так и с дефицитом микроэлементов. Но только определив источник, можно грамотно помочь организму.

Учет возрастных изменений

Возраст требует большего внимания к себе. То, что раньше организм выполнял "на автомате", после 35 лет нуждается в осознанной поддержке.

35 лет

После 35 меняется скорость метаболизма: любая лишняя калория начинает отражаться на фигуре. Жировая ткань перераспределяется по абдоминальному типу (в области живота).

Также возможен дефицит тестостерона, что снижает либидо. Чтобы поддерживать баланс, важно:

нормализовать уровень витамина D и железа

минимизировать сахар

пить чистую воду

добавить ежедневную физическую активность

45 лет

К этому возрасту обмен веществ замедляется ещё больше, из-за чего сладкое должно полностью исчезнуть из рациона. Постепенное снижение уровня гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) также сказывается на метаболизме.

Если физических нагрузок недостаточно, требуется медицинская коррекция метаболических процессов.

55 лет и старше

После 55 лет главным становится не только внешность, но и здоровье. Возникает риск инсулинорезистентности, сахарного диабета, гипертонии, атеросклероза. Это требует регулярного контроля уровня глюкозы, липидов и гормонов.

Осложнения, связанные с гормональным дефицитом, затрагивают внутренние органы и системы, а также повышают риск остеопороза.

Роль профессиональной поддержки

Самостоятельно справляться с гормональным дисбалансом сложно. Помощь грамотного гинеколога-эндокринолога — это ключ к сохранению здоровья и энергии на долгие годы. В клиниках работают специалисты, готовые помочь каждому, кто хочет чувствовать себя прекрасно в любом возрасте.

Главное — захотеть жить здоровой и активной жизнью.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.



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