Плойка и утюжок без последствий: правила для здоровья волос

Стайлеры облегчают жизнь, но портят волосы. Почему горячие приборы вредят и как минимизировать их воздействие, читайте в нашем материале.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в халате с маской на лице и журналом

Чем опасны термоприборы

Высокие температуры стайлеров занимают промежуточное место между вредом ультрафиолета и окрашиванием.

Волосы теряют гладкость, становятся тусклыми и ломкими, особенно при температурах выше 100-120°, когда влага внутри закипает и формирует пузырьки. Эти изменения делают волосы хрупкими, склонными к выпадению и повреждениям.

Сушить феном или естественным способом

Исследования показали, что естественная сушка не всегда безопасна.

Длительное воздействие влаги разрушает липидный слой волос, тогда как фен на расстоянии 15 см с использованием термозащиты причиняет меньше вреда.

Как защитить волосы

Используйте термозащиту: несмываемые спреи и кремы до 230° — ваш выбор.

несмываемые спреи и кремы до 230° — ваш выбор. Наслаивайте продукты: комбинируйте термозащиту с муссом или стайлингом.

комбинируйте термозащиту с муссом или стайлингом. Выбирайте современные устройства: паровые стайлеры и приборы с керамическими пластинами — деликатный выбор.

паровые стайлеры и приборы с керамическими пластинами — деликатный выбор. Работайте только с сухими волосами: завивка влажных прядей более вредна.

завивка влажных прядей более вредна. Восстанавливайте волосы: используйте специализированный уход и салонные процедуры.

Помните о безопасности

Стайлеры могут быть опасны и для кожи, особенно для детей. Берегите себя и обучайте детей аккуратности при работе с горячими приборами.

Уточнения

Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. Важнейшей особенностью фена является возможность подачи тепла точно в заданную область.



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