Плойка и утюжок без последствий: правила для здоровья волос

Стайлеры облегчают жизнь, но портят волосы. Почему горячие приборы вредят и как минимизировать их воздействие, читайте в нашем материале.
Высокие температуры стайлеров занимают промежуточное место между вредом ультрафиолета и окрашиванием.
Волосы теряют гладкость, становятся тусклыми и ломкими, особенно при температурах выше 100-120°, когда влага внутри закипает и формирует пузырьки. Эти изменения делают волосы хрупкими, склонными к выпадению и повреждениям.
Исследования показали, что естественная сушка не всегда безопасна.
Длительное воздействие влаги разрушает липидный слой волос, тогда как фен на расстоянии 15 см с использованием термозащиты причиняет меньше вреда.
Как защитить волосы
Помните о безопасности
Стайлеры могут быть опасны и для кожи, особенно для детей. Берегите себя и обучайте детей аккуратности при работе с горячими приборами.
Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. Важнейшей особенностью фена является возможность подачи тепла точно в заданную область.
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