Что нужно есть и делать, чтобы выглядеть на 10 лет моложе

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возраст после 40 — это новая глава, в которой можно оставаться яркой, энергичной и красивой.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Сцена из спектакля Театра на Трубной Дама с камелиями

Для этого важно следовать простым, но действенным рекомендациям, которые помогут сохранить здоровье и привлекательность.

Отдыхайте с молодёжью

Проводите время с теми, кто полон энергии: на природе, в музее или за увлекательной игрой. Молодёжный настрой заряжает оптимизмом, а активный отдых помогает сохранять бодрость.

Развивайте мелкую моторику

Рукоделие, рисование и другие творческие занятия стимулируют мозг и поддерживают здоровье суставов. Кроме пользы для пальцев, это отличный способ расслабиться.

Избегайте общения с негативными людьми

Стресс — враг красоты и здоровья. Старайтесь окружать себя теми, кто поддерживает и вдохновляет, чтобы снизить уровень тревожности.

Не переедайте

Питайтесь сбалансированно и избегайте лишних калорий. Маленькие порции, богатые витаминами и питательными веществами, помогут оставаться в форме.

Ходите больше

Прогулки на свежем воздухе улучшают кровообращение, настроение и общий тонус. Это доступный способ оставаться активной и поддерживать здоровье.

Ешьте морепродукты

Морепродукты содержат необходимые витамины, белок и микроэлементы, которые укрепляют мышцы, улучшают состояние кожи и способствуют долголетию.

Спите достаточно

Сон — залог красоты. Высыпайтесь не менее 7-8 часов, чтобы дать организму восстановиться и снизить уровень стресса.

Ключ к молодости

Придерживайтесь здорового образа жизни, заботьтесь о коже, ешьте правильно и уделяйте внимание своим желаниям. Эти привычки станут залогом вашей красоты на долгие годы.

Уточнения

Молодость - свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет.



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