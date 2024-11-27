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Бьюти-хитрости, которые заменят дорогие косметические процедуры

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Моя семья » Красота и стиль

Современный уход за собой может быть не только эффективным, но и простым.

лицо
Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html
лицо

Множество хитростей помогут сэкономить время и деньги, при этом выглядеть безупречно. Вот идеи, которые станут находкой даже для самых занятых девушек.

Огуречные примочки для свежести кожи

Если лед слишком агрессивен для нежной кожи, замените его огурцом. Нарежьте очищенный овощ, добавьте ложку воды, измельчите в блендере и заморозьте. Кубики огуречной смеси прекрасно освежают кожу и уменьшают темные круги.

Медово-кокосовая маска для волос

Для мягкости и блеска волос смешайте 4 ст. ложки кокосового масла и 2 ст. ложки меда. Нанесите маску на влажные волосы, оставьте на 40 минут и смойте. Результаты вас порадуют уже через несколько применений.

Экстренное решение для макияжа

Нет корректора для маскировки темных кругов? Используйте помаду розового оттенка. Нанесите ее под глаза, растушуйте, а затем закрепите тональным средством.

Как перевозить бьюти-блендер

Для путешествий используйте пластиковый контейнер, например, от киндер-сюрприза. Сделайте в крышке отверстия для вентиляции, чтобы избежать затхлого запаха.

Волны утюжком

Чтобы создать легкие волны, скрутите волосы в пряди или заплетите косы, затем прогрейте их утюжком. Простое решение для стильного образа.

Домашняя паста для депиляции

Смешайте 1/4 стакана лимонного сока, 1/4 стакана воды и 2 стакана сахара. Варите на сильном огне до загустения, остудите и используйте как восковую пасту.

Ложка для макияжа глаз

Пластиковая ложка поможет идеально нанести тени, предотвращая их излишек за пределами подвижного века. Простой инструмент для четкого макияжа.

Вазелин против черных точек

Нанесите вазелин, накройте пленкой и полотенцем, чтобы распарить кожу. Затем удалите черные точки и ополосните лицо прохладной водой.

Кудри с помощью фольги

Накрутите пряди на пальцы, зафиксируйте их фольгой и прогрейте утюжком. После охлаждения снимите фольгу и наслаждайтесь результатом.

Маска с медом и желатином

Смешайте мед, желатин, молоко и масло чайного дерева, нагрейте и нанесите на лицо. Через 20 минут маска снимется пленкой, оставляя кожу шелковистой.

Гладкие губы

Для идеального макияжа губ сначала увлажните их бальзамом, затем удалите шелушения салфеткой. После нанесите тональное средство и помаду.

Патчи из чая маття

Смешайте чай маття, щепотку куркумы и воду, пропитайте ватные диски и приложите их к глазам на 30 минут. Эти патчи уменьшат отеки и осветлят темные круги.

Эти советы легко внедрить в повседневную жизнь, и они помогут выглядеть великолепно, затрачивая минимум усилий.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. декоративная косметика (губная помада, тушь для ресниц и т. п.).

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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