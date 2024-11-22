Быстро и просто! Как снять акриловые ногти в домашних условиях

Это, пожалуй, самый простой и быстрый метод удаления акриловых ногтей в домашних условиях. Этот метод очень пригодится, когда у вас нет нескольких часов на снятие акриловых ногтей.
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Маникюр
Что вам понадобится:
Зубная нить.
Палочка для кутикулы.
Масло для ногтей.
Шаги:
Первый шаг включает в себя поиск партнера. Вы не можете сделать это в одиночку, поэтому вам нужен кто-то, кто сможет помочь вам с снятием акриловых ногтей.
Используйте палочку для кутикулы и сделайте небольшой надрез между исходным ногтевым ложем и накладными ногтями.
Как только разрез будет сделан и вы сможете увидеть пространство, вставьте в него зубную нить.
Теперь, когда нить вставлена в нужное положение, попросите партнера двигать ею вперед и назад и углубляться в разрез. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не увидите выход акрилового ногтя. Когда искусственный ноготь немного отойдет, используйте пальцы, чтобы оторвать его от натурального ногтя.
Подпилите ногти, так как в процессе они могут немного повредиться.
Нанесите немного масла для ногтей на кутикулу и ногти, чтобы они оставались увлажненными.
Хорошо вымойте руки после процесса, а после используйте хороший увлажняющий крем.
Уточнения
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.