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Быстро и просто! Как снять акриловые ногти в домашних условиях

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Использование зубной нити

Это, пожалуй, самый простой и быстрый метод удаления акриловых ногтей в домашних условиях. Этот метод очень пригодится, когда у вас нет нескольких часов на снятие акриловых ногтей.

Маникюр
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маникюр

Что вам понадобится:

  1. Зубная нить.
  2. Палочка для кутикулы.
  3. Масло для ногтей.

Шаги:

  1. Первый шаг включает в себя поиск партнера. Вы не можете сделать это в одиночку, поэтому вам нужен кто-то, кто сможет помочь вам с снятием акриловых ногтей.
  2. Используйте палочку для кутикулы и сделайте небольшой надрез между исходным ногтевым ложем и накладными ногтями.
  3. Как только разрез будет сделан и вы сможете увидеть пространство, вставьте в него зубную нить.
  4. Теперь, когда нить вставлена в нужное положение, попросите партнера двигать ею вперед и назад и углубляться в разрез. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не увидите выход акрилового ногтя. Когда искусственный ноготь немного отойдет, используйте пальцы, чтобы оторвать его от натурального ногтя.
  5. Подпилите ногти, так как в процессе они могут немного повредиться.
  6. Нанесите немного масла для ногтей на кутикулу и ногти, чтобы они оставались увлажненными.
  7. Хорошо вымойте руки после процесса, а после используйте хороший увлажняющий крем.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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