Как справиться с сухостью и грубостью кожи на коленях?

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Кожа на коленях часто становится грубой, сухой и темной, что может доставлять дискомфорт. Это явление связано с несколькими факторами, но, к счастью, существуют способы справиться с этой проблемой.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Причины грубости кожи на коленях

Одна из главных причин — трение. Колени часто подвержены механическому воздействию, особенно если вы сидите на твердой поверхности или часто нагибаетесь. Это приводит к утолщению кожи, её жесткости и даже появлению трещин. Сухость также является важным фактором. Зимой кожа теряет влагу из-за холодного воздуха и отопления, что может усугубить ситуацию. Недостаток увлажнения и неправильный уход тоже могут вызывать обезвоживание и утрату эластичности кожи.

Как справиться с проблемой?

Регулярный пилинг

Использование мягкого скраба поможет удалить омертвевшие клетки и ускорит процесс обновления кожи. Пилинг нужно делать 1-2 раза в неделю, чтобы поддерживать колени

мягкими и гладкими.

Увлажнение

Обязательно используйте увлажняющие кремы или масла после душа. Хорошо подходят средства с кокосовым маслом, алоэ вера или глицерином.

Ношение мягкой одежды

Избегайте тесной одежды, которая может вызывать трение и раздражение кожи на коленях.

Питание и питьевой режим

Увлажнение кожи начинается изнутри. Регулярное потребление воды и богатых витаминами продуктов поможет улучшить состояние кожи.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет восстановить кожу на коленях и предотвратить её дальнейшее повреждение.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.



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