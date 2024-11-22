Как получить стойкий объём на волосах с помощью специальной пудры?

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пудра для объёма — это незаменимый помощник для создания пышных причёсок. Она помогает придать волосам текстуру, а также легко справляется с задачей увеличения объема у корней. Однако, чтобы достичь наилучших результатов, важно правильно использовать этот продукт.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Преимущества пудры для объёма волос

Пудра имеет легкую текстуру, которая не утяжеляет волосы. Она идеально подходит для создания прикорневого объёма, придавая прическе свежий и ухоженный вид. В отличие от лака или мусса, пудра не склеивает волосы и не оставляет жирных следов, обеспечивая стойкость укладки на протяжении всего дня.

Как правильно наносить пудру?

Перед нанесением пудры, волосы должны быть чистыми и слегка подсушенными. Если у вас жирные корни, можно немного подсушить их феном. Возьмите небольшую прядь и слегка потрясите упаковку, нанося пудру непосредственно на корни. Лёгкими массирующими движениями втирайте пудру в кожу головы, затем распределите по волосам. После нанесения пудры, можно использовать расческу или пальцы для формирования прически, придавая волосам объём в нужных местах.

Используя пудру для объёма правильно, вы получите стойкую и красивую укладку, которая будет радовать вас весь день.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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