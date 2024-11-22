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Как поддерживать здоровье кожи зимой с помощью энзимного пилинга?

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Зимой наша кожа подвергается дополнительным стрессам: холод, отопление и резкие перепады температур могут привести к сухости и тусклости. Чтобы сохранить её здоровье в этот период, стоит обратить внимание на энзимный пилинг. Сегодня мы расскажем о его полезных свойствах и правильном использовании.

Как поддерживать здоровье кожи зимой с помощью энзимного пилинга?
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Преимущества использования энзимного пилинга зимой

Энзимный пилинг работает мягко, разрушая омертвевшие клетки кожи с помощью натуральных ферментов. Он идеально подходит для зимнего ухода, так как не травмирует кожу, не вызывает покраснений или раздражений. В отличие от абразивных пилингов, этот способ подходит даже для чувствительной кожи, что особенно важно в холодное время года.

Увлажнение и восстановление

Зимой кожа часто нуждается в дополнительном увлажнении и восстановлении, а энзимный пилинг может это обеспечить. Он не только очищает поверхность кожи, но и способствует лучшему впитыванию увлажняющих и питательных средств. Это помогает поддерживать баланс влаги и предотвратить обезвоживание.

Как правильно использовать энзимный пилинг?

Для достижения наилучших результатов следует делать энзимный пилинг 1-2 раза в неделю. Наносите его на очищенную кожу, оставляйте на указанное время и смывайте теплой водой. Для зимнего периода выбирайте мягкие формулы, которые не будут сушить или раздражать кожу.

Энзимный пилинг помогает не только поддерживать здоровье кожи зимой, но и обеспечивает её обновление и сияние в холодное время года.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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