Как избавиться от липкости при использовании блеска для губ?

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Блеск для губ делает макияж свежим и женственным, однако липкость может испортить весь эффект. Волосы, прилипшие к губам, или ощущение дискомфорта часто отталкивают от использования этого средства. Рассмотрим, как избавиться от липкости, сохранив блеск и комфорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Liwe-photos Photography, CC BY-SA 3.0

Выбирайте правильный продукт

Обратите внимание на состав блеска. Избегайте продуктов с высоким содержанием липких полимеров и масел. Отдавайте предпочтение легким текстурам с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота или масло ши.

Наносите тонкий слой

Чрезмерное количество блеска усиливает липкость. Для достижения эффекта достаточно нанести небольшое количество продукта. При необходимости распределите его пальцем или кистью, чтобы создать равномерное покрытие.

Используйте финишную пудру

Для уменьшения липкости нанесите прозрачную пудру поверх блеска. Это создаст барьер и сделает текстуру менее липкой. Аккуратно вбейте небольшое количество пудры подушечками пальцев или кисточкой.

Выбирайте блески без ароматизаторов

Некоторые ароматические добавки делают текстуру продукта тяжелой. Блески с нейтральным составом обычно не такие липкие и более комфортные.

Регулярно обновляйте покрытие

Если блеск начинает собираться или становится липким, лучше удалить остатки и нанести свежий слой. Для этого используйте мягкую салфетку или мицеллярную воду.

Правильный выбор продукта и небольшие хитрости помогут наслаждаться блеском для губ без ощущения липкости.

Уточнения

Блеск для губ — косметический продукт, придающий губам блеск и едва различимый цвет.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.