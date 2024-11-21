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Каким девушкам не подойдут стрелки?

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Стрелки — классический элемент макияжа, который добавляет выразительности глазам. Однако не всем девушкам они подходят. Рассмотрим, в каких случаях стрелки могут не быть лучшим решением.

Каким девушкам не подойдут стрелки?
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Маленькие глаза

Стрелки могут визуально уменьшить глаза, особенно если они выполнены слишком толстыми линиями. Для девушек с маленькими глазами лучше отдавать предпочтение лёгким растушевкам или акценту на ресницы.

Опущенные веки

Если верхнее веко сильно нависает, стрелки могут теряться или создавать эффект уставшего взгляда. Альтернативой станут лёгкие линии, которые поднимают внешний угол глаза, или акцент на нижнем веке.

Близко посаженные глаза

При близко расположенных глазах длинные стрелки могут визуально ещё больше сократить расстояние между ними. Чтобы избежать этого, лучше сосредоточиться на макияже, который визуально «раздвигает» глаза.

Круглая форма глаз

Стрелки, подчеркивающие округлость, могут сделать взгляд слишком удивлённым. Для таких глаз рекомендуется аккуратно вытягивать линию стрелки, создавая эффект миндалевидной формы.

Неровные линии

Если рука недостаточно «поставлена», неудачно нарисованные стрелки могут испортить весь макияж. В таком случае лучше потренироваться или использовать другие техники подчёркивания глаз.

Не всем девушкам стрелки подойдут в классическом виде, но всегда можно найти альтернативные способы подчеркнуть глаза. Важно учитывать особенности своей внешности, чтобы создать гармоничный образ.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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