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Лайфхаки с мятным маслом для избавления от перхоти

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Мятное масло — это натуральное средство, которое помогает справиться с перхотью благодаря своим антисептическим и успокаивающим свойствам. Оно улучшает кровообращение в коже головы, устраняет зуд и регулирует выработку кожного сала. Расскажем, как правильно использовать мятное масло для достижения максимального эффекта.

Лайфхаки с мятным маслом для избавления от перхоти
Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Добавление в шампунь

Один из самых простых способов применения мятного масла — добавление его в шампунь. Достаточно добавить 3–5 капель масла в порцию шампуня перед мытьем головы. Тщательно массируйте кожу головы несколько минут, чтобы усилить действие масла, и затем смойте тёплой водой.

Масляный массаж

Для глубокого ухода смешайте мятное масло с базовым (например, кокосовым или миндальным) в пропорции 1:3. Нанесите смесь на кожу головы, мягко массируя её кончиками пальцев. Оставьте на 30 минут, затем тщательно промойте волосы шампунем. Этот метод помогает уменьшить шелушение и укрепить корни волос.

Полоскание волос

После мытья волос можно использовать ополаскиватель с мятным маслом. Для этого добавьте 5–7 капель масла в литр тёплой воды. Полоскание не только освежает кожу головы, но и предотвращает повторное появление перхоти.

Предостережения

Перед использованием мятного масла проведите тест на аллергию, нанеся каплю на небольшой участок кожи. Избегайте использования масла в чистом виде, чтобы не пересушить кожу головы.

Регулярное применение мятного масла помогает избавиться от перхоти, улучшить состояние волос и кожи головы.

Уточнения

Мя́та — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Пе́рхоть — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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