Избавляемся от чёрных точек навсегда! Две маски для лица с простыми ингредиентами

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Маска с яичным белком

Вымойте лицо и обсушите его. Нанесите яичный белок на область черных точек или нанесите на все лицо. После нанесения яичного белка вы почувствуете, что ваше лицо стало намного более гладким и мягким. Используйте пальцы и немного воды, чтобы очистить область черных точек.

Яичный белок — верный способ заставить кожу сиять. Он также делает ваше лицо гладким и шелковистым и в то же время удаляет черные точки.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, PDM

Маска с активированным углем

Активированный уголь эффективно используется для красоты кожи. Это отличный ингредиент для избавления от жирной кожи и черных точек.

Смешайте порошок активированного угля и желатин в миске. Добавьте дистиллированную воду. Нанесите пасту на область, где вы страдаете от черных точек.

Эта отшелушивающая маска с активированным углем чрезвычайно хороша для всех типов кожи. Она также повышает эластичность кожи.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



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